Зеленский признал кадровый кризис во власти — что это значит

Зеленский назвал еще одну проблему, которую создала война
Кадровый кризис в государственных институциях обострился с началом полномасштабного вторжения России. Многие работники ушли на фронт, а также есть значительные потери среди специалистов.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со студентами.
Зеленский признал кадровый кризис во власти
Зеленский признал существование кадрового кризиса во власти, который был и до полномасштабной войны, но усилился с его наступлением.
"По кадровому кризису, безусловно он есть. И с началом войны, безусловно, по понятным справедливым причинам большое количество людей пошло на войну абсолютно героически, и мы им все благодарны, и они просто смелые люди. К сожалению, есть потери, и вы знаете , что они большие", — сказал Президент.
Глава государства подчеркнул, что даже одна потеря — это значительная трагедия, и многие погибшие или раненые украинские защитники были специалистами из разных сфер государственного и частного секторов.
Зеленский также добавил, что эффективность реформ зависит от совместной работы разных секторов — государственного, общественного и частного.
"Та или иная реформа в конце концов работает, когда все институционально объединены, преследуют цель. Тогда мы имеем высокий результат или желаемый результат. Поэтому с кадрами есть проблема. До войны она тоже была", — подытожил украинский лидер.
Ранее Кабинет Министров Украины запустил экспериментальный проект, который поможет привлечь женщин в новые профессии. Это вынужденная мера из-за пребывания на фронте значительной части мужчин.
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