Зеленский признал кадровый кризис во власти — что это значит

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Associated Press

Кадровый кризис в государственных институциях обострился с началом полномасштабного вторжения России. Многие работники ушли на фронт, а также есть значительные потери среди специалистов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со студентами.

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Зеленский признал существование кадрового кризиса во власти, который был и до полномасштабной войны, но усилился с его наступлением.

"По кадровому кризису, безусловно он есть. И с началом войны, безусловно, по понятным справедливым причинам большое количество людей пошло на войну абсолютно героически, и мы им все благодарны, и они просто смелые люди. К сожалению, есть потери, и вы знаете , что они большие", — сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что даже одна потеря — это значительная трагедия, и многие погибшие или раненые украинские защитники были специалистами из разных сфер государственного и частного секторов.

Зеленский также добавил, что эффективность реформ зависит от совместной работы разных секторов — государственного, общественного и частного.

"Та или иная реформа в конце концов работает, когда все институционально объединены, преследуют цель. Тогда мы имеем высокий результат или желаемый результат. Поэтому с кадрами есть проблема. До войны она тоже была", — подытожил украинский лидер.

Ранее Кабинет Министров Украины запустил экспериментальный проект, который поможет привлечь женщин в новые профессии. Это вынужденная мера из-за пребывания на фронте значительной части мужчин.

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