В Україні жінки почнуть освоювати чоловічі професії

Жінка за кермом вантажівки. Фото ілюстративне: pokrovsk24.news

Кабінет міністрів України запустив експериментальний проєкт, який допоможе залучити жінок у нові професії. Це вимушений захід через перебування на фронті значної частини чоловіків.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у п'ятниця, 15 листопада.

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Залучення жінок у нові професії

У пояснювальній записці йдеться про те, що через велику війну в Україні виник дефіцит кадрів. При цьому роботодавці відкриті працевлаштовувати жінок на нетипові посади.

Серед них: слюсар, водій трамвая чи автобуса, тракторист, токар, машиніст і так далі.

Список професій для жінок. Фото: скриншот

Список професій для жінок. Фото: скриншот



Раніше ми розповідали, яку роботу пропонуватимуть жінкам в Україні.

Нагадаємо, українці можуть працевлаштуватися в ЗСУ. Не обов’язково обирати небезпечні посади, адже Збройні сили шукають працівників на різні посади.