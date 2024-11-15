В Україні жінки почнуть освоювати чоловічі професії

Кабмін допоможе українським жінкам освоїти "чоловічі" професії
Кабінет міністрів України запустив експериментальний проєкт, який допоможе залучити жінок у нові професії. Це вимушений захід через перебування на фронті значної частини чоловіків.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у п'ятниця, 15 листопада.
Залучення жінок у нові професії
У пояснювальній записці йдеться про те, що через велику війну в Україні виник дефіцит кадрів. При цьому роботодавці відкриті працевлаштовувати жінок на нетипові посади.
Серед них: слюсар, водій трамвая чи автобуса, тракторист, токар, машиніст і так далі.
Раніше ми розповідали, яку роботу пропонуватимуть жінкам в Україні.
Нагадаємо, українці можуть працевлаштуватися в ЗСУ. Не обов’язково обирати небезпечні посади, адже Збройні сили шукають працівників на різні посади.
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