В Украине женщины начнут осваивать мужские профессии

Женщина за рулем грузовика. Фото иллюстративное: pokrovsk24.news

Кабинет Министров запустил экспериментальный проект, который поможет привлечь женщин в новые профессии. Это вынужденная мера из-за пребывания на фронте значительной части мужчин.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в пятницу, 15 ноября.

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Вовлечение женщин в новые профессии

В пояснительной записке говорится, что из-за большой войны в Украине возник дефицит кадров. При этом работодатели открыты трудоустраивать женщин на нетипичные должности.

Среди них: слесарь, водитель трамвая или автобуса, тракторист, токарь, машинист и так далее.

Список профессий для женщин. Фото: скриншот

Список профессий для женщин. Фото: скриншот



Раньше мы рассказывали, какую работу будут предлагать женщинам в Украине.

Напомним, украинцы могут трудоустроиться в ВСУ. Не обязательно выбирать опасные должности, ведь Вооруженные силы ищут работников на разные должности.