В Украине женщины начнут осваивать мужские профессии

Кабмин поможет украинским женщинам освоить "мужские" профессии
Кабинет Министров запустил экспериментальный проект, который поможет привлечь женщин в новые профессии. Это вынужденная мера из-за пребывания на фронте значительной части мужчин.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в пятницу, 15 ноября.
Вовлечение женщин в новые профессии
В пояснительной записке говорится, что из-за большой войны в Украине возник дефицит кадров. При этом работодатели открыты трудоустраивать женщин на нетипичные должности.
Среди них: слесарь, водитель трамвая или автобуса, тракторист, токарь, машинист и так далее.
Раньше мы рассказывали, какую работу будут предлагать женщинам в Украине.
Напомним, украинцы могут трудоустроиться в ВСУ. Не обязательно выбирать опасные должности, ведь Вооруженные силы ищут работников на разные должности.
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