Зеленський пояснив, коли може настати мир в Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент Володимир Зеленський заявив, що не бачить з боку російського диктатора Володимира Путіна намірів наразі завершувати повномасштабну війну проти України. За його словами, справедливий мир може настати вже після лідера Росії, однак є проміжне рішення.

Про це повідомляє Tagesschau у четвер, 29 травня.

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Зеленський зауважив, що Захід недостатньо чинить тиск на Росію. За його словами, США залучені, однак не на сто відсотків, а інші країни, як Китай чи країни Глобального Півдня, — стримуються.

"У нас буде справедливий мир, але, можливо, тільки після Путіна. Але мир, який починається з припинення вогню, а потім з подальших кроків до тривалого миру, може розпочатися вже завтра", — додав Зеленський.

Нагадаємо, український лідер заявив, що загарбники намагатимуться прорватися через адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Крім того, Зеленський наголосив, що Україна не зацікавлена, щоб США виходили з переговорів між Києвом та Москвою.