Зеленский объяснил, когда может наступить мир в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент Владимир Зеленский заявил, что не видит со стороны российского диктатора Владимира Путина намерений пока завершать полномасштабную войну против Украины. По его словам, справедливый мир может наступить уже после лидера России, однако есть промежуточное решение.

Об этом сообщает Tagesschau в четверг, 29 мая.

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Зеленский отметил, что Запад недостаточно оказывает давление на Россию. По его словам, США вовлечены, однако не на сто процентов, а другие страны, как Китай или страны Глобального Юга — сдерживаются.

"У нас будет справедливый мир, но, возможно, только после Путина. Но мир, который начинается с прекращения огня, а затем с дальнейших шагов к длительному миру, может начаться уже завтра", — добавил Зеленский.

Напомним, украинский лидер заявил, что захватчики будут пытаться прорваться через административную границу Днепропетровской области.

Кроме того, Зеленский отметил, что Украина не заинтересована, чтобы США выходили из переговоров между Киевом и Москвой.