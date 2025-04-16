Зеленський назвав передумови для досягнення надійного миру

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський назвав передумови для досягнення миру. Він зазначив, що справжній надійний мир може бути досягнутий саме тоді, коли реальність змусить Росію змиритися з нашими можливостями.

Про це глава держави заявив у своєму відеозверненні у середу, 16 квітня.

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Зеленський про досягнення миру — відеозвернення

"Росія повинна змиритися з думкою про невідворотність сили України, і справжній надійний мир може бути досягнутий саме тоді, коли реальність змусить Росію змиритися з нашими можливостями. Наші дрони, українські ракети, наша артилерія, українські снаряди, наша техніка — усе, що виробляє Україна, захищатиме Україну, життя наших людей, нашу державу", — сказав президент.

Крім того, він подякував понад 300 тисячам українців, які працюють на наших оборонних підприємствах.

Також Зеленський заявив, що є хороші результати в урядової команди України, яка працює з американською стороною щодо угоди про економічне партнерство. За його словами, базові юридичні речі майже доопрацьовані: "і далі, якщо все буде рухатися так само швидко та конструктивно, угода дасть економічні результати обом нашим країнам: і Україні, і Америці".

Глава держави також анонсував нові пакети підтримки. Зокрема він поінформував, що готується нова безпекова архітектура — усі конкретні деталі того, як може функціонувати безпековий контингент партнерів в Україні.

"Вже 36 днів пропозиції Америки повністю та безумовно припинити удари в небі, на морі та на землі. Україна одразу прийняла цю пропозицію більш ніж місяць тому. Росія ігнорує її досі й досі не відчуває наслідків, і саме в цьому — ключова проблема", — наголосив президент України.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Нагадаємо, що 16 квітня, Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом — сторони обговорили ситуацію на фронті.

Також лідер України повідомив, скільки відсотків зброї, яка застосовується на полі бою, вироблено в України.