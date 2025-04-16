Зеленский назвал предпосылки для достижения надежного мира

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предпосылки для достижения мира. Он отметил, что настоящий надежный мир может быть достигнут именно тогда, когда реальность заставит Россию смириться с нашими возможностями.

Об этом глава государства заявил в своем видеообращении в среду, 16 апреля.

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Зеленский о достижении мира — видеообращение

"Россия должна смириться с мыслью о неотвратимости силы Украины, и настоящий надежный мир может быть достигнут именно тогда, когда реальность заставит Россию смириться с нашими возможностями. Наши дроны, украинские ракеты, наша артиллерия, украинские снаряды, наша техника — все, что производит Украина, будет защищать Украину, жизнь наших людей, наше государство", — сказал президент.

Кроме того, он поблагодарил более 300 тысяч украинцев, которые работают на наших оборонных предприятиях.

Также Зеленский заявил, что есть хорошие результаты у правительственной команды Украины, которая работает с американской стороной по соглашению об экономическом партнерстве. По его словам, базовые юридические вещи почти доработаны: "и дальше, если все будет двигаться так же быстро и конструктивно, соглашение даст экономические результаты обеим нашим странам: и Украине, и Америке".

Глава государства также анонсировал новые пакеты поддержки. В частности он проинформировал, что готовится новая архитектура безопасности — все конкретные детали того, как может функционировать контингент партнеров по безопасности в Украине.

"Уже 36 дней предложению Америки полностью и безусловно прекратить удары в небе, на море и на земле. Украина сразу приняла это предложение более чем месяц назад. Россия игнорирует его до сих пор и до сих пор не чувствует последствий, и именно в этом - ключевая проблема", — подчеркнул президент Украины.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Напомним, что 16 апреля, Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом — стороны обсудили ситуацию на фронте.

Также лидер Украины сообщил, сколько процентов оружия, которое применяется на поле боя, произведено в Украине.