Атака РФ на енергетику 13 січня - Зеленський назвав наслідки

Президент України Володимир Зеленський повідомив про чергову масштабну ракетну атаку на енергетичну інфраструктуру з боку Росії, яка сталася у ніч на вівторок, 13 січня. За його словами, ворог застосував балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Атака РФ на енергетику

Загалом було випущено 18 балістичних ракет. Частину повітряних цілей українській протиповітряній обороні вдалося знищити.

Зокрема, лише за допомогою перехоплювачів сили ППО збили 64 дрони типу "Shahed". Водночас президент зазначив, що, попри ефективну роботу оборони, уникнути влучань не вдалося.

Зеленський наголосив, що вже не перший тиждень цієї зими ремонтні бригади, енергетики та комунальні служби в багатьох містах України працюють цілодобово.

"Погода додає викликів — надзвичайних викликів. Важливо, що стільки наших людей працюють фахово, відновлюють постачання, стараються забезпечити життя", — додав український лідер.

Президент підкреслив, що уряд перебуває у постійній координації з регіонами. Прем’єр-міністр Юлія Свириденко разом з урядовцями підтримує постійний зв’язок із керівниками областей та готова оперативно допомагати громадам залежно від потреб.

Водночас Зеленський зауважив, що значна відповідальність лежить і на місцевій владі. За його словами, ефективність роботи громад багато в чому залежить від професійності управління на місцях. Президент подякував очільникам громад, які залишаються поруч із людьми, активно працюють у своїх містах і реально допомагають мешканцям у складних умовах.

Нагадаємо, що Юлія Свириденко раніше повідомляла, що наразі уряд активно працює над якнайшвидшим відновленням повноцінного енергозабезпечення України.

При цьому у столиці наразі зафіксована найскладніше ситуація щодо енергетики — ускладнення рух транспорту, а також нема світла та опалення у будинках.