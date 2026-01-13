Атака РФ на энергетику 13 января - Зеленский назвал последствия

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередной масштабной ракетной атаке на энергетическую инфраструктуру со стороны России, которая произошла в ночь на вторник, 13 января. По его словам, враг применил баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Всего было выпущено 18 баллистических ракет. Часть воздушных целей украинской противовоздушной обороне удалось уничтожить.

В частности, только с помощью перехватчиков силы ПВО сбили 64 дрона типа "Shahed". В то же время президент отметил, что, несмотря на эффективную работу обороны, избежать попаданий не удалось.

Зеленский отметил, что уже не первую неделю этой зимой ремонтные бригады, энергетики и коммунальные службы во многих городах Украины работают круглосуточно.

"Погода добавляет вызовов — чрезвычайных вызовов. Важно, что столько наших людей работают профессионально, восстанавливают поставки, стараются обеспечить жизнь", — добавил украинский лидер.

Президент подчеркнул, что правительство находится в постоянной координации с регионами. Премьер-министр Юлия Свириденко вместе с чиновниками поддерживает постоянную связь с руководителями областей и готова оперативно помогать громадам в зависимости от потребностей.

В то же время Зеленский отметил, что значительная ответственность лежит и на местной власти. По его словам, эффективность работы громад во многом зависит от профессиональности управления на местах. Президент поблагодарил руководителей громад, которые остаются рядом с людьми, активно работают в своих городах и реально помогают жителям в сложных условиях.

Напомним, что Юлия Свириденко ранее сообщала, что сейчас правительство активно работает над скорейшим восстановлением полноценного энергообеспечения Украины.

При этом в столице сейчас зафиксирована самая сложная ситуация по энергетике — осложнение движение транспорта, а также нет света и отопления в домах.