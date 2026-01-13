Ситуація в енергетиці 13 січня — уряд посилює заходи для стабілізації

Мобільний Пункт незламності. Фото: t.me/svyrydenkoy

Після нових ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі уряд працює над якнайшвидшим відновленням повноцінного енергозабезпечення України. Для стабілізації системи вже ухвалено низку рішень, спрямованих на підтримку критичної інфраструктури та населення.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у вівторок, 13 січня.

Свириденко розповіла про заходи для стабілізації енергосистеми

За словами очільниці уряду, стало рішення Кабінету Міністрів щодо перегляду переліку об'єктів критичної інфраструктури. Влада також координує дії з торговельними мережами, аби гарантувати безперебійне постачання продуктів.

"Рішення Кабміну щодо перегляду об'єктів критичної інфраструктури дозволило додати в мережу 1 ГВт електричної потужності. Це уже зараз суттєво допомагає балансувати систему в умовах наслідків обстрілів і сильних морозів. Координуємо зусилля з рітейл-мережами. Ситуація із забезпечення людей продуктами під контролем. Доручила міністру економіки тримати на особистому контролі і реагувати на запити мереж", — написала Свириденко.

У районах Києва з найбільшими проблемами електропостачання ДСНС за дорученням Уряду забезпечує житлові будинки потужними генераторами. Паралельно по всій країні розгортають додаткові Пункти незламності з урахуванням потреб регіонів. Водночас тривають роботи з відновлення генерації та нарощування імпорту електроенергії.

"Доручила головам ОВА і профільному міністерству тримати надскладні ситуації на особистому контролі і невідкладно реагувати, виїжджати на місце і бути на зв'язку із людьми. Особлива увага — до забезпечення резервів пального. Наше завдання — забезпечити наявність ресурсу і стабільність цін", — заявила Свириденко.

Зазначимо, у Києві та області скалася надскладна ситуація в енергетиці — у столиці призупинено рух електротранспорту, також відсутнє світло і опалення у житлових будинках.

Також повідомляють про припинення роботи низки супермаркетів в столиці на тлі екстрених відключень світла.