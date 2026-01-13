Видео
Главная Новости дня Правительство вводит меры для стабилизации энергетики после атак

Правительство вводит меры для стабилизации энергетики после атак

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 15:07
Ситуация в энергетике 13 января — правительство усиливает меры для стабилизации
Мобильный Пункт несокрушимости. Фото: t.me/svyrydenkoy

После новых вражеских ударов по энергетической инфраструктуре правительство работает над скорейшим восстановлением полноценного энергообеспечения Украины. Для стабилизации системы уже принят ряд решений, направленных на поддержку критической инфраструктуры и населения.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во вторник, 13 января.

Свириденко рассказала о мерах для стабилизации энергосистемы

По словам главы правительства, стало решение Кабинета Министров по пересмотру перечня объектов критической инфраструктуры. Власти также координируют действия с торговыми сетями, чтобы гарантировать бесперебойные поставки продуктов.

"Решение Кабмина по пересмотру объектов критической инфраструктуры позволило добавить в сеть 1 ГВт электрической мощности. Это уже сейчас существенно помогает балансировать систему в условиях последствий обстрелов и сильных морозов. Координируем усилия с ритейл-сетями. Ситуация по обеспечению людей продуктами под контролем. Поручила министру экономики держать на личном контроле и реагировать на запросы сетей", — написала Свириденко.

В районах Киева с наибольшими проблемами электроснабжения ГСЧС по поручению Правительства обеспечивает жилые дома мощными генераторами. Параллельно по всей стране разворачивают дополнительные Пункты несокрушимости с учетом потребностей регионов. В то же время продолжаются работы по восстановлению генерации и наращиванию импорта электроэнергии.

"Поручила главам ОГА и профильному министерству держать сверхсложные ситуации на личном контроле и безотлагательно реагировать, выезжать на место и быть на связи с людьми. Особое внимание — к обеспечению резервов горючего. Наша задача — обеспечить наличие ресурса и стабильность цен", — заявила Свириденко.

Отметим, в Киеве и области сложилась сложнейшая ситуация в энергетике — в столице приостановлено движение электротранспорта, также отсутствует свет и отопление в жилых домах.

Также сообщают о прекращении работы ряда супермаркетов в столице на фоне экстренных отключений света.

электроэнергия Юлия Свириденко критическая инфраструктура правительство энергетика
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
