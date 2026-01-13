Ситуация в энергетике 13 января — правительство усиливает меры для стабилизации

Правительство вводит меры для стабилизации энергетики после атак
После новых вражеских ударов по энергетической инфраструктуре правительство работает над скорейшим восстановлением полноценного энергообеспечения Украины. Для стабилизации системы уже принят ряд решений, направленных на поддержку критической инфраструктуры и населения.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во вторник, 13 января.
Свириденко рассказала о мерах для стабилизации энергосистемы
По словам главы правительства, стало решение Кабинета Министров по пересмотру перечня объектов критической инфраструктуры. Власти также координируют действия с торговыми сетями, чтобы гарантировать бесперебойные поставки продуктов.
"Решение Кабмина по пересмотру объектов критической инфраструктуры позволило добавить в сеть 1 ГВт электрической мощности. Это уже сейчас существенно помогает балансировать систему в условиях последствий обстрелов и сильных морозов. Координируем усилия с ритейл-сетями. Ситуация по обеспечению людей продуктами под контролем. Поручила министру экономики держать на личном контроле и реагировать на запросы сетей", — написала Свириденко.
В районах Киева с наибольшими проблемами электроснабжения ГСЧС по поручению Правительства обеспечивает жилые дома мощными генераторами. Параллельно по всей стране разворачивают дополнительные Пункты несокрушимости с учетом потребностей регионов. В то же время продолжаются работы по восстановлению генерации и наращиванию импорта электроэнергии.
"Поручила главам ОГА и профильному министерству держать сверхсложные ситуации на личном контроле и безотлагательно реагировать, выезжать на место и быть на связи с людьми. Особое внимание — к обеспечению резервов горючего. Наша задача — обеспечить наличие ресурса и стабильность цен", — заявила Свириденко.
Отметим, в Киеве и области сложилась сложнейшая ситуация в энергетике — в столице приостановлено движение электротранспорта, также отсутствует свет и отопление в жилых домах.
Также сообщают о прекращении работы ряда супермаркетов в столице на фоне экстренных отключений света.
