Зеленський назвав Корецького найпідготованішим кандидатом на посаду прем’єра

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очільник НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький є одним із найпідготованіших кандидатів на посаду нового прем’єр-міністра України. За словами глави держави, питання формування майбутнього складу уряду обговорять під час зустрічі Корецького з парламентською фракцією.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, передає Новини.LIVE.

Формування нового Кабміну триває

Президент зазначив, що в умовах підготовки України до зимового періоду важливо сформувати ефективну команду уряду, яка зможе працювати над ключовими напрямками.

"Якщо ми входимо в зиму, то ми повинні готуватися. Ми вже давно готуємося, але пріоритети зрозумілі. Сергій Корецький після всіх консультацій, напевно, найпідготованіша людина на посаду прем’єр-міністра України", — заявив Зеленський.

За словами глави держави, Корецький уже сьогодні має зустрітися з парламентською фракцією, де представить своє бачення подальшої роботи.

Зеленський уточнив, що під час зустрічі йтиметься не лише про кандидатуру прем’єр-міністра, а й про склад майбутньої команди Кабінету Міністрів.

"А в деталі вже входить майбутній склад міністрів", — додав президент.

Сергій Корецький. Фото: Reuters

Наразі тривають консультації щодо формування нового складу уряду та визначення пріоритетів його роботи.

Новини.LIVE інформували, що Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив про зустріч народних депутатів із Сергієм Корецьким, де обговорювалися його підходи до роботи майбутнього уряду. Учасники зустрічі розглянули питання структури Кабміну, ключові напрями діяльності та підготовку України до непростого опалювального сезону. За словами Арахамії, досвід Корецького у державному та бізнес-середовищі може стати вагомим ресурсом для країни.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що народний депутат Володимир Крейденко повідомив, що серед головних кандидатів на посаду прем’єр-міністра України розглядають Сергія Корецького, Михайла Федорова та Дениса Шмигаля. За його словами, 15 липня представники фракції "Слуга народу" проведуть зустрічі з кожним із претендентів, після чого визначатимуться щодо подальшої підтримки.