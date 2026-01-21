Відео
Зеленський назвав компанії, де бронюватимуть 100% персоналу

Зеленський назвав компанії, де бронюватимуть 100% персоналу

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 14:12
Бронювання від мобілізації — де отримає відстрочку 100% персоналу
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 21 січня провів спеціальний енергетичний селектор. В результаті є рішення щодо бронювання 100% персоналу компаній, що залучені в ліквідації наслідків російських ударів та надзвичайної ситуації.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Читайте також:

Де бронюватимуть 100% персоналу 

Зеленський розповів, що прем'єр-міністр і міністр оборони перевірять інформацію щодо бронювання працівників енергетичних компаній і комунальних підприємств, які залучені до ліквідації наслідків ударів РФ та надзвичайної ситуації. За його словами, для таких компаній уже є рішення щодо бронювання 100 % персоналу.

"Дефіцит ефективного реагування на місцях не повинен списуватися на нестачу кадрів — міста мають ресурс для залучення людей на роботу", — сказав президент. 

Також український лідер очікує окрему доповідь урядовців по програмах підтримки українців та підприємств в умовах надзвичайної ситуації. Володимир Зеленський наголосив, що потрібні кроки реально допоможуть людям і дозволять стабілізувати ситуацію. 

Крім того, будуть зустрічі та переговори з партнерами, які можуть надати додаткову підтримку. Пріоритети для всіх очевидні: ракети для ППО, обладнання для енергетики, максимально оперативне виконання всіх робіт, які потрібні. 

В яких регіонах найважча ситуація після обстрілів

Глава держави також розповів, що зараз ситуація найскладніша у Києві та області, Харкові та області, Сумщині, Чернігівщині та Дніпропетровщині. Ремонтні бригади та ДСНС України, працівники енергетичних компаній, комунальних служб задіяні по максимуму.

"Станом на сьогоднішній ранок близько 4000 будинків у Києві досі без тепла, майже 60% столиці — без електрики. За звітами міської влади, залучених сил достатньо, але потрібен час. Не погоджуюсь із цією оцінкою — потрібні додаткові заходи, додаткове залучення ресурсів", — наголосив український лідер. 

Нагадаємо, раніше Гетманцев закликав повністю ліквідувати "лакшері-бронювання". Маються на увазі випадки, коли публічні прихильники жорсткої воєнної риторики користуються бронюванням.

Також ми писали, чи можна отримати бронь після сплати штрафу від ТЦК. Однак наступний штраф може прийти, як через 5 хвилин, так і через 5 днів. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
