Бронювання від мобілізації — де отримає відстрочку 100% персоналу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 21 січня провів спеціальний енергетичний селектор. В результаті є рішення щодо бронювання 100% персоналу компаній, що залучені в ліквідації наслідків російських ударів та надзвичайної ситуації.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Де бронюватимуть 100% персоналу

Зеленський розповів, що прем'єр-міністр і міністр оборони перевірять інформацію щодо бронювання працівників енергетичних компаній і комунальних підприємств, які залучені до ліквідації наслідків ударів РФ та надзвичайної ситуації. За його словами, для таких компаній уже є рішення щодо бронювання 100 % персоналу.

"Дефіцит ефективного реагування на місцях не повинен списуватися на нестачу кадрів — міста мають ресурс для залучення людей на роботу", — сказав президент.

Також український лідер очікує окрему доповідь урядовців по програмах підтримки українців та підприємств в умовах надзвичайної ситуації. Володимир Зеленський наголосив, що потрібні кроки реально допоможуть людям і дозволять стабілізувати ситуацію.

Крім того, будуть зустрічі та переговори з партнерами, які можуть надати додаткову підтримку. Пріоритети для всіх очевидні: ракети для ППО, обладнання для енергетики, максимально оперативне виконання всіх робіт, які потрібні.

В яких регіонах найважча ситуація після обстрілів

Глава держави також розповів, що зараз ситуація найскладніша у Києві та області, Харкові та області, Сумщині, Чернігівщині та Дніпропетровщині. Ремонтні бригади та ДСНС України, працівники енергетичних компаній, комунальних служб задіяні по максимуму.

"Станом на сьогоднішній ранок близько 4000 будинків у Києві досі без тепла, майже 60% столиці — без електрики. За звітами міської влади, залучених сил достатньо, але потрібен час. Не погоджуюсь із цією оцінкою — потрібні додаткові заходи, додаткове залучення ресурсів", — наголосив український лідер.

