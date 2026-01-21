Бронирование от мобилизации — где получит отсрочку 100% персонала

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 21 января провел специальный энергетический селектор. В результате есть решение о бронировании 100% персонала компаний, вовлеченных в ликвидацию последствий российских ударов и чрезвычайной ситуации.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Где будут бронировать 100% персонала

Зеленский рассказал, что премьер-министр и министр обороны проверят информацию о бронировании работников энергетических компаний и коммунальных предприятий, которые привлечены к ликвидации последствий ударов РФ и чрезвычайной ситуации. По его словам, для таких компаний уже есть решение о бронировании 100 % персонала.

"Дефицит эффективного реагирования на местах не должен списываться на недостаток кадров — города имеют ресурс для привлечения людей на работу", — сказал президент.

Также украинский лидер ожидает отдельный доклад чиновников по программам поддержки украинцев и предприятий в условиях чрезвычайной ситуации. Владимир Зеленский отметил, что нужные шаги реально помогут людям и позволят стабилизировать ситуацию.

Кроме того, будут встречи и переговоры с партнерами, которые могут оказать дополнительную поддержку. Приоритеты для всех очевидны: ракеты для ПВО, оборудование для энергетики, максимально оперативное выполнение всех работ, которые нужны.

В каких регионах самая тяжелая ситуация после обстрелов

Глава государства также рассказал, что сейчас ситуация самая сложная в Киеве и области, Харькове и области, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях. Ремонтные бригады и ГСЧС Украины, работники энергетических компаний, коммунальных служб задействованы по максимуму.

"По состоянию на сегодняшнее утро около 4000 домов в Киеве до сих пор без тепла, почти 60% столицы — без электричества. По отчетам городских властей, привлеченных сил достаточно, но нужно время. Не согласен с этой оценкой — нужны дополнительные меры, дополнительное привлечение ресурсов", — подчеркнул украинский лидер.

