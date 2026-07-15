Зеленський нагородив Урсулу фон дер Ляєн орденом Європи

Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський нагородив президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн орденом Європи. Відзнаку їй присвоїли за підтримку України на шляху до членства в Європейському Союзі та зміцнення безпеки Європи.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Урсулу фон дер Ляєн відзначили за підтримку України та Європи

Президент України Володимир Зеленський вручив президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн державну нагороду — орден Європи.

Як зазначається, нагороду присвоєно за вагомий внесок у підтримку стратегічного курсу України на повноправне членство в Європейському Союзі, посилення стійкості української держави, а також за активну роль у захисті безпеки всієї Європи.

Урсула фон дер Ляєн є однією з ключових європейських політиків, які підтримують інтеграцію України до ЄС та надання допомоги державі в умовах повномасштабної війни Росії проти України.

Урсула фон дер Ляєн. Фото: Новини.LIVE

Новини.LIVE писали, що 15 липня Урсула фон дер Ляєн разом з іншими європейськими лідерами прибула до України для участі у саміті "Україна — Південно-Східна Європа". До Києва прибули — президентка Молдови Мая Санду, президент Румунії Нікушор Дан, прем’єр-міністр Словенії Янез Янша, президент Чорногорії Яков Мілатович та президент Сербії Александр Вучич. Крім того, Україну вперше з офіційним візитом відвідав президент Албанії Байрам Беґай.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 8 липня Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та прем’єр-міністром Болгарії Руменом Радевим. Під час зустрічей обговорили подальший рух України до членства в ЄС, питання енергетичної безпеки, оборонну співпрацю та підготовку держави до зимового періоду.