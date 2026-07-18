Зеленський може змінити головкома ЗСУ Сирського: шукають кандидатів

Олександр Сирський. Фото: Олександр Сирський/Facebook

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість зміни керівника Збройних сил України. Глава держави цього тижня планує зустрічі з військовими командирами та можливими кандидатами на посаду головнокомандувача.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на високопоставленого співрозмовника в Офісі президента, передає Новини.LIVE.

Зеленський проводить консультації щодо майбутнього керівництва ЗСУ

За інформацією Financial Times, президент України у вихідні зустрічається з представниками військового командування. Під час переговорів він хоче отримати оцінку ситуації на фронті, а також поспілкуватися з потенційними претендентами на посаду головнокомандувача ЗСУ.

Співрозмовник видання зазначив, що можливу зміну керівництва можуть розглядати лише за умови, якщо буде знайдено кандидатуру, здатну забезпечити стабільне управління українськими військами.

Йдеться про командування силами на понад 1200-кілометровій лінії фронту в умовах повномасштабної війни.

Водночас Офіс президента України та Генеральний штаб ЗСУ офіційно не підтверджували та не спростовували інформацію про можливу заміну головнокомандувача.

Володимир Зеленський та Олександр Сирський. Фото: Reuters

Новини.LIVE повідомляли, що Михайло Федоров розкритикував роботу головкома ЗСУ Олександра Сирського, заявивши про відсутність відкритості щодо проблем у війську. За словами міністра, Олександр Сирський не схильний відкрито говорити про проблеми, а зауваження на свою адресу сприймає як частину нібито спланованих інформаційних атак.

Новини.LIVE писали, що Президент Володимир Зеленський підтвердив наявність розбіжностей між міністром оборони Михайлом Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За його словами, сторонам не вдалося досягти компромісу, а відповідальність за ситуацію він бере на себе.