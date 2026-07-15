Зеленський: ми зробимо все, щоб збудувати антибалістичну систему Європи

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Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

"Ми зробимо все, щоб збудувати антибалістичну систему Європи, обʼєднавши всі європейські антибалістичні спроможності. Аби небо наших народів було захищене, аби диктатори не навʼязували, як саме жити вільним людям у Європі. Аби життя людей в Україні й кожній європейській державі не залежало від того, чи має Путін і йому подібні балістику, чи ні".



Про це президент Зеленський заявив під час виступу до Дня Української Державності. За його словами, Україна та Європа спільно створюватимуть антибалістичний щит, а Україна буде не спостерігачем, а одним із лідерів цього проєкту.

Зеленський також повідомив, що Україна вперше розробляє власну балістику, а далекобійні удари вже дають змогу уражати цілі на відстанях, які раніше були недосяжними. Крім того, Україна наближається до можливості виробляти ракети для систем Patriot і може стати третьою державою у світі, яка матиме таку домовленість зі США.

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