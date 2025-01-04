Ліквідація КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом — Зеленський підписав новий закон

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення контролю на гральному ринку. Зокрема, йдеться про ліквідацію

Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) і введення обмежень на рекламу азартних ігор.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

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Зеленський підписав закон, яким передбачено заборону на рекламу азартних ігор, із низкою винятків. Реклама буде дозволена тільки в нічний час на телебаченні та радіо, а також у медіа для осіб старше 21 року та на платформах, орієнтованих на цю вікову категорію.

Крім того, рекламу не можна буде використовувати для залучення військовослужбовців, волонтерів або відомих осіб, а також заборонено використовувати тематику, пов’язану з війною. Забороняється і прийняття ставок у кредит або з наступною оплатою. Буде впроваджено механізм обмеження доступу до нелегальних гральних вебсайтів та застосунків.

Також замість КРАІЛ до 1 квітня 2025 року буде створено новий орган, який стане уповноваженим з регулювання грального бізнесу та лотерей.

Нагадаємо, народні депутати проголосували за ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Крім того, Верховна Рада підтримала низку нововведень для контролю за гральним бізнесом.

Також ми писали, що в державний бюджет протягом 2024 року надійшло 16 млрд грн з податків на гральний бізнес. Це вдалося завдяки детінізації економіки.