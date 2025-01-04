Ліквідація КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом — Зеленський підписав новий закон

Зеленський ліквідував КРАІЛ і посилив нагляд за гральним ринком
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення контролю на гральному ринку. Зокрема, йдеться про ліквідацію
Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) і введення обмежень на рекламу азартних ігор.
Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.
Як посилять контроль за гральним бізнесом
Зеленський підписав закон, яким передбачено заборону на рекламу азартних ігор, із низкою винятків. Реклама буде дозволена тільки в нічний час на телебаченні та радіо, а також у медіа для осіб старше 21 року та на платформах, орієнтованих на цю вікову категорію.
Крім того, рекламу не можна буде використовувати для залучення військовослужбовців, волонтерів або відомих осіб, а також заборонено використовувати тематику, пов’язану з війною. Забороняється і прийняття ставок у кредит або з наступною оплатою. Буде впроваджено механізм обмеження доступу до нелегальних гральних вебсайтів та застосунків.
Також замість КРАІЛ до 1 квітня 2025 року буде створено новий орган, який стане уповноваженим з регулювання грального бізнесу та лотерей.
Нагадаємо, народні депутати проголосували за ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Крім того, Верховна Рада підтримала низку нововведень для контролю за гральним бізнесом.
Також ми писали, що в державний бюджет протягом 2024 року надійшло 16 млрд грн з податків на гральний бізнес. Це вдалося завдяки детінізації економіки.
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