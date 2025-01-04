Ликвидация КРАИЛ и усиление контроля за игорным бизнесом — Зеленский подписал новый закон

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении контроля на гральном рынке. В частности, речь идет о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и введении ограничений на рекламу азартных игр.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Читайте также:

Как усилят контроль за игорным бизнесом

Зеленский подписал закон, которым предусмотрен запрет на рекламу азартных игр, с рядом исключений. Реклама будет разрешена только в ночное время на телевидении и радио, а также в медиа для лиц старше 21 года и на платформах, ориентированных на эту возрастную категорию.

Кроме того, рекламу нельзя будет использовать для привлечения военнослужащих, волонтеров или известных лиц, а также запрещено использовать тематику, связанную с войной. Запрещается и принятие ставок в кредит или с последующей оплатой. Будет внедрен механизм ограничения доступа к нелегальным игорным веб-сайтам и приложениям.

Также вместо КРАИЛ до 1 апреля 2025 года будет создан новый орган, который станет уполномоченным по регулированию игорного бизнеса и лотерей.

Напомним, народные депутаты проголосовали за ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Кроме того, Верховная Рада поддержала ряд нововведений для контроля за игорным бизнесом.

Также мы писали, что в государственный бюджет в течение 2024 года поступило 16 млрд грн с налогов на игорный бизнес. Это удалось благодаря детенизации экономики.