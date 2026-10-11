Зеленський обговорив із фон дер Ляєн подальшу підтримку України

Президент Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня обговорив із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн ключові питання співпраці з Євросоюзом і рішення, необхідні для подальшої підтримки України. За підсумками розмови глава держави подякував за військову допомогу та повідомив про очікуване виділення нових коштів уже наступного тижня.

Про це він написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Яку військову допомогу Україна отримає від ЄС

Зокрема, Україна вже отримала транш обсягом 1,24 млрд євро на оборонні потреби. Ще близько 3 млрд євро військової підтримки мають надійти наступного тижня. За словами Зеленського, ця допомога посилить можливості України захищатися від російської агресії.

"В таких умовах надійна підтримка від наших партнерів – це реальний захист життя і гарантія, що росіяни не зможуть зламати Україну", — наголосив президент.

Повідомлення Зеленського. Фото: скриншот

Під час розмови Зеленський також поінформував фон дер Ляєн про продовження російських атак на українську енергетичну інфраструктуру.

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Безпосередньо перед переговорами російський безпілотник типу "шахед" влучив в електростанцію в Києві, через що в багатьох районах міста зникло електропостачання. Згодом російські війська завдали ударів по енергетичних об’єктах Харківської області.

Президент звернув увагу, що ці атаки відбулися вже після заяви президента США про енергетичне припинення вогню. Він наголосив на важливості подальшої підтримки партнерів для захисту українців і протидії російським ударам.

Окремо Зеленський і фон дер Ляєн домовилися, що їхні команди предметно опрацюють подальші спільні дії та координацію рішень. Також Україна готується до відкриття переговорних кластерів, щоб до кінця року були відкриті всі ті, що залишилися.

Глава держави підкреслив, що просування України на європейському шляху важливе не лише для самої країни, а й для зміцнення Європи.

Як повідомляли Новини.LIVE, 11 жовтня Володимир Зеленський заявив про готовність України припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі за умови аналогічних дій з боку Москви та виконання домовленостей, про які повідомив Дональд Трамп. Президент нагадав, що раніше Володимир Путін відкидав українські пропозиції щодо зниження напруженості.

Як повідомляли Новини.LIVE, 11 жовтня Володимир Зеленський в інтерв’ю ABC News наголосив, що міжнародна спільнота має зосередитися на пошуку способів зупинити Володимира Путіна, а не посилювати тиск на Україну. Він також зазначив, що на подорожчання впливають війна на Близькому Сході та блокування морських шляхів, і закликав чесно пояснювати людям причини кризи, не звинувачуючи в ній Україну.