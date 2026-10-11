Зеленский обсудил с фон дер Ляйен дальнейшую поддержку Украины

Президент Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября обсудил с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен ключевые вопросы сотрудничества с Евросоюзом и решения, необходимые для дальнейшей поддержки Украины. По итогам беседы глава государства поблагодарил за военную помощь и сообщил об ожидаемом выделении новых средств уже на следующей неделе.

Об этом он написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Какую военную помощь Украина получит от ЕС

В частности, Украина уже получила транш в размере 1,24 млрд евро на оборонные нужды. Еще около 3 млрд евро военной поддержки должны поступить на следующей неделе. По словам Зеленского, эта помощь усилит возможности Украины защищаться от российской агрессии.

"В таких условиях надежная поддержка со стороны наших партнеров — это реальная защита жизни и гарантия того, что россияне не смогут сломить Украину", — подчеркнул президент.

Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Во время беседы Зеленский также проинформировал фон дер Ляйен о продолжении российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

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Непосредственно перед переговорами российский беспилотник типа "шахед" повредил электростанцию в Киеве, из-за чего во многих районах города пропало электроснабжение. Впоследствии российские войска нанесли удары по энергетическим объектам Харьковской области.

Президент обратил внимание на то, что эти атаки произошли уже после заявления президента США об энергетическом прекращении огня. Он подчеркнул важность дальнейшей поддержки со стороны партнеров для защиты украинцев и противодействия российским ударам.

Отдельно Зеленский и фон дер Ляйен договорились, что их команды предметно проработают дальнейшие совместные действия и координацию решений. Также Украина готовится к открытию переговорных кластеров, чтобы до конца года были открыты все оставшиеся.

Глава государства подчеркнул, что продвижение Украины по европейскому пути важно не только для самой страны, но и для укрепления Европы.

Как сообщали Новини.LIVE, 11 октября Владимир Зеленский заявил о готовности Украины прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре при условии аналогичных действий со стороны Москвы и выполнения договоренностей, о которых сообщил Дональд Трамп. Президент напомнил, что ранее Владимир Путин отвергал украинские предложения по снижению напряженности.

Как сообщали Новини.LIVE, 11 октября Владимир Зеленский в интервью ABC News подчеркнул, что международное сообщество должно сосредоточиться на поиске способов остановить Владимира Путина, а не усиливать давление на Украину. Он также отметил, что на рост цен влияют война на Ближнем Востоке и блокировка морских путей, и призвал честно объяснять людям причины кризиса, не обвиняя в нём Украину.