Зеленський і Трамп зустрінуться сьогодні у Вашингтоні: відомий час

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 28 липня, проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Після переговорів із американським лідером глава держави також зустрінеться із сенаторами США для обговорення підтримки України та нових санкцій проти Росії.

Про це пишуть Roll Call та The Hill, передає Новини.LIVE.

Зеленський проведе переговори з Трампом у Білому домі

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбудеться сьогодні в Овальному кабінеті Білого дому. Початок переговорів запланований на 16:30 за київським часом.

Перемовини пройдуть у закритому форматі — представників преси до зали не допустять. Очікується, що сторони обговорять подальшу підтримку України, посилення протиповітряної оборони, військову допомогу та дипломатичні кроки для завершення війни.

Одним із ключових питань зустрічі може стати забезпечення України додатковими засобами захисту від російських атак, оскільки Київ продовжує наголошувати на необхідності посилення ППО.

У Капітолії Зеленський зустрінеться зі всіма сенаторами США

Після переговорів із Трампом президент України вирушить до Капітолію, де проведе зустріч із сенаторами США. За даними The Hill, на зустріч запросили всіх 100 членів Сенату.

Переговори заплановані на вівторок о 18:00 за місцевим часом, що відповідає 01:00 29 липня за київським часом.

Зустріч відбудеться на тлі розгляду американським Сенатом законопроєкту про так звані "пекельні санкції" проти Росії. Документ передбачає посилення економічного тиску на Москву та її торговельних партнерів через продовження агресії проти України.

Законопроєкт, який раніше просував сенатор Ліндсі Грем, має підтримку представників обох американських партій. Очікується, що саме ця ініціатива стане однією з головних тем під час розмови Зеленського із законодавцями.

Також відомо, що під час візиту до Вашингтона Зеленський візьме участь у заходах, пов’язаних із вшануванням пам’яті сенатора Ліндсі Грема. Окрім цього, український президент проведе низку зустрічей із американськими політиками щодо подальшої підтримки України.

За інформацією ЗМІ, Дональд Трамп підтримує запровадження нових санкцій проти Росії, однак виступає за включення до документа додаткових обмежень щодо Ірану та угруповання "Хезболла".

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час запланованої цього тижня зустрічі з президентом США Дональдом Трампом планує зосередитися на двох основних питаннях. Серед головних тем — забезпечення України ракетами для систем протиповітряної оборони та подальші кроки у процесі пошуку шляхів завершення війни.

Новини.LIVE інформували, що після зустрічей з Дональдом Трампом президенти України та Ізраїлю Володимир Зеленський і Біньямін Нетаньягу планують відвідати церемонію прощання з померлим сенатором Ліндсі Гремом. Захід відбудеться у столиці США.