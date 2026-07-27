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Зеленский раскрыл, о чем будет говорить с Трампом в США

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 07:32
Зеленский заявил, что хочет обсудить с Трампом ракеты к ПВО и мирные переговоры
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе во время встречи с президентом США Дональдом Трампом он намерен обсудить две ключевые темы. Первая — это ракеты у ПВО, а вторая — это переговорный процесс о завершении войны.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом глава государства сказал в интервью Sky News.

О чем Зеленский планирует поговорить с Трампом

В ходе интервью ведущий отметил, что Зеленский на этой неделе встретится с Трампом. В связи с этим он задал следующий вопрос, а именно — что украинский лидер собирается сказать и что ему нужно от США.

Отвечая на это глава государства четко сказал, что Украине нужны ракеты для ПВО. По его словам, деньги на это есть, но ракет недостаточно, как и санкций против России.

"Мне нужна противовоздушная оборона. Мне нужны PAC-2 и PAC-3. Это не наступательное оружие. Мы нашли деньги в Европе. Мы оплатили это в рамках программы PURL. Но у нас недостаточно ракет, чтобы защищаться. В этом проблема. Недостаточно санкций против российского военного производства. Они способны наращивать выпуск баллистических ракет. Поэтому нам как можно скорее нужна противовоздушная оборона", — сказал Зеленский.

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Он также добавил, что сейчас понимает причины этой проблеме. По его словам, причиной нехватки ракет стал конфликт на Ближнем Востоке и это для Украины серьезный вызов.

Глава государства отметил, что пытается решить этот вопрос как европейцами, как с американцами, так и с представителями ряда других государств.

Помимо этого, в ходе переговоров с Трампом Зеленский намерен обсудить переговорный процесс о мире и формат этих переговоров. Он рассказал, что у американской стороны есть три идеи.

"Именно это я хочу обсудить с президентом, а также переговорный процесс. И, конечно, формат, в котором мы будем работать дальше, потому что у нас была пауза. Это правда. Но сейчас Стив и Джаред снова начали над этим работать. Я разговаривал с ними по телефону. У них есть три идеи. Я не буду вдаваться в детали, потому что они просили пока не делать это публичным. Они просто прислали мне основные положения", — рассказал украинский лидер.

На уточняющий вопрос, устроили ли его эти положения, Зеленский ответил, что это лишь базовые идеи и их нужно еще обсудить.

Также он добавил, что сейчас нужно сосредоточиться на еще трех ключевых вопросах:

  • первый — КНДР отправит в Россию 30 тысяч солдат, что создаст проблемы не только для Украины, но и для Азии, США и всего Запада.
  • второй — помимо солдат, КНДР передаст РФ баллистические ракеты;
  • третий — Китай начал активно сотрудничать с РФ. В частности, в свете спутниковых технологий, чтобы точнее наносить удары по Украине.

Как сообщали Новини.LIVE, в этом же интервью Зеленский вновь повторил, что диктатор РФ Владимир Путин планирует на осень мобилизацию. Но при этом отметил, что глава Кремля боится своего общества.

Также мы писали, что Зеленский оценил свои отношения с Трампом. По его словам, их отношения складываются хорошо и могут быть еще лучше.

Владимир Зеленский Дональд Трамп мирные переговоры
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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