Зеленський і Трамп зустрілися у Нью-Йорку

Зустріч Зеленського та Трампа у Нью-Йорку 23 вересня 2025 року. Фото: Новини.LIVE

У вівторок ввечері, 23 вересня, Президент США Дональд Трамп зустрівся з лідером України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку. Під час зустрічі сторони обговорили низку важливих питань, зокрема й ситуацію на фронті в Україні.

Про це з місця події інформує журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Реклама

Читайте також:

Зустріч Зеленського і Трампа 23 вересня — подробиці з Нью-Йорка

Сьогодні ввечері, 23 вересня, Президент України Володимир Зеленський та очільник Білого дому Дональд Трамп зустрілися у Нью-Йорку на полях 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Під час зустрічі лідери обговорили порушення Росією повітряного простору країн НАТО.

Також Трамп і Зеленський говорили про ситуацію на полі бою в Україні.

"Україна має непогані новини на полі бою, але ми хочемо покласти кінець війні за вашої допомоги", — сказав Зеленський під час розмови з Трампом 23 вересня у Нью-Йорку.

Своєю чергою Трамп сказав, що з повагою ставиться до боротьби, яку веде український народ.

"Ми дуже поважаємо боротьбу, яку веде Україна. Це справді вражає", — зазначив Трамп.

Раніше лідер США Дональд Трамп зробив заяву щодо складності закінчення повномасштабної війни в Україні.

Також Трамп заявив, що готовий запровадити жорсткі мита проти Росії, однак назвав умову.