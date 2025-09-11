Зеленський і президент Фінляндії Стубб вшанували пам’ять полеглих захисників

Володимир Зеленський та Александр Стубб вшановують пам'ять загиблих воїнів. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом із Президентом Фінляндії Александром Стуббом, який прибув сьогодні, 11 вересня, у Київ, вшанував пам’ять українських воїнів, що віддали життя за свободу та незалежність держави. Церемонія відбулася біля Стіни пам’яті.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Володимир Зеленський разом з Александром Стуббом вшанували загиблих воїнів ЗСУ

Александр Стубб та Володимир Зеленський ідуть до Стіни пам'яті. Фото: ОПУ

Володимир Зеленський та Александр Стубб. Фото: ОПУ

Стіна пам'яті полеглих захисників України. Фото: ОПУ

"З вдячністю та шаною бережемо памʼять про кожного полеглого воїна. Вічна і світла пам’ять усім, хто загинув, захищаючи нашу незалежність, наших людей", — висловився Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно у Київській області відбувся перший військовий церемоніал на Національному меморіальному військовому кладовищі.

Також в Одесі відкрили стенд, що присвячений полеглим воїнам України.