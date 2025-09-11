Зеленский и президент Финляндии Стубб почтили память павших защитников

Зеленский и Стубб почтили память павших защитников в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с Президентом Финляндии Александром Стуббом, который прибыл сегодня, 11 сентября, в Киев, почтил память украинских воинов, отдавших жизнь за свободу и независимость государства. Церемония состоялась у Стены памяти.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.
Владимир Зеленский вместе с Александром Стуббом почтили погибших воинов ВСУ
"С благодарностью и уважением бережем память о каждом павшем воине. Вечная и светлая память всем, кто погиб, защищая нашу независимость, наших людей", — высказался Зеленский.
Напомним, недавно в Киевской области состоялся первый военный церемониал на Национальном мемориальном военном кладбище.
Также в Одессе открыли стенд, посвященный павшим воинам Украины.
