Главная Новости дня Зеленский и Стубб почтили память павших защитников в Киеве

Зеленский и Стубб почтили память павших защитников в Киеве

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 11:28
Зеленский и президент Финляндии Стубб почтили память павших защитников
Владимир Зеленский и Александр Стубб чтят память погибших воинов. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с Президентом Финляндии Александром Стуббом, который прибыл сегодня, 11 сентября,  в Киев, почтил память украинских воинов, отдавших жизнь за свободу и независимость государства. Церемония состоялась у Стены памяти.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Читайте также:

Владимир Зеленский вместе с Александром Стуббом почтили погибших воинов ВСУ

Стубб в Києві
Александр Стубб и Владимир Зеленский идут к Стене памяти. Фото: ОПУ
Стубб і Зеленський
Владимир Зеленский и Александр Стубб и Александр Стубб. Фото: ОПУ
null
Стена памяти павших защитников Украины. Фото: ОПУ

"С благодарностью и уважением бережем память о каждом павшем воине. Вечная и светлая память всем, кто погиб, защищая нашу независимость, наших людей", — высказался Зеленский.

Напомним, недавно в Киевской области состоялся первый военный церемониал на Национальном мемориальном военном кладбище.

Также в Одессе открыли стенд, посвященный павшим воинам Украины.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
