Зеленский и президент Финляндии Стубб почтили память павших защитников

Владимир Зеленский и Александр Стубб чтят память погибших воинов. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с Президентом Финляндии Александром Стуббом, который прибыл сегодня, 11 сентября, в Киев, почтил память украинских воинов, отдавших жизнь за свободу и независимость государства. Церемония состоялась у Стены памяти.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Владимир Зеленский вместе с Александром Стуббом почтили погибших воинов ВСУ

Александр Стубб и Владимир Зеленский идут к Стене памяти. Фото: ОПУ

Владимир Зеленский и Александр Стубб и Александр Стубб. Фото: ОПУ

Стена памяти павших защитников Украины. Фото: ОПУ

"С благодарностью и уважением бережем память о каждом павшем воине. Вечная и светлая память всем, кто погиб, защищая нашу независимость, наших людей", — высказался Зеленский.

Напомним, недавно в Киевской области состоялся первый военный церемониал на Национальном мемориальном военном кладбище.

Также в Одессе открыли стенд, посвященный павшим воинам Украины.