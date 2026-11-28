Президент України Володимир Зеленський, Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе. Зустріч української делегації з представниками Ради Європи. Фото: Офіс президента. Колаж: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 28 листопада, зустрівся з Генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе. Глава держави наголосив, що Україна розраховує на приєднання якомога більшої кількості міжнародних партнерів до угоди, яка закладає основу для роботи спецтрибуналу.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Офіс президента України.

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Президент України Володимир Зеленський та представники української делегації під час переговорів із генеральним секретарем Ради Європи. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Створення спецтрибуналу щодо агресії Росії

Зеленський подякував Берсе за візит до України у День пам'яті жертв голодоморів та участь у меморіальних заходах. За словами президента, безкарність за минулі злочини лише заохочує агресора до вчинення нових.

"Це справді критично важливо: справедливість має перемогти. Ми дуже розраховуємо на вашу особисту участь, відданість справі створення Спеціального трибуналу. Просувати це питання без вас і вашої команди було б украй складно", — сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що під час обговорення умов завершення війни йдеться про гарантії безпеки, членство України в ЄС та відбудову країни. Водночас питання відповідальності за російську агресію не має залишатися поза увагою.

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Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе та представники делегації під час зустрічі з українською стороною. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Компенсації від Росії та підтримка України

Сторони також обговорили прогрес у створенні міжнародного компенсаційного механізму. Окрему увагу приділили джерелам наповнення майбутнього компенсаційного фонду. Україна розраховує, що кошти надходитимуть передусім від Росії.

Берсе зі свого боку підтвердив готовність Ради Європи працювати над притягненням РФ до відповідальності.

"Україна, яка є членом Ради Європи вже понад 30 років, бере в цьому найактивнішу участь. У нас є важливі судові рішення — зокрема, минулого року були винесені рішення у міждержавних справах проти Росії. Також створено Реєстр збитків", — сказав генеральний секретар Ради Європи.

Крім того, Берсе представив новий План дій Ради Європи для України. Він передбачає підтримку ветеранів, жінок і дітей, а також допомогу у відбудові країни.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 25 листопада Верховна Рада ухвалила закон про приєднання України до угоди щодо керівного комітету спецтрибуналу. Цей орган відповідатиме за фінансування, адміністративне управління та стратегічний нагляд за роботою трибуналу.

Також ми інформували про те, що представники української громади у Франції ведуть переговори з депутатами щодо використання російських коштів для підтримки України. За словами віцепрезидента Світового конгресу українців Володимира Когутяка, для цього уряд Франції має отримати дозвіл парламенту.