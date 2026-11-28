Президент Украины Владимир Зеленский, генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе. Встреча украинской делегации с представителями Совета Европы. Фото: Офис президента. Коллаж: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 28 ноября, встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе. Глава государства подчеркнул, что Украина рассчитывает на присоединение как можно большего числа международных партнеров к соглашению, которое закладывает основу для работы спецтрибунала.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Офис президента Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский и представители украинской делегации во время переговоров с генеральным секретарем Совета Европы. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Создание спецтрибунала по вопросу агрессии России

Зеленский поблагодарил Берсе за визит в Украину в День памяти жертв голодоморов и участие в мемориальных мероприятиях. По словам президента, безнаказанность за прошлые преступления лишь поощряет агрессора к совершению новых.

"Это действительно критически важно: справедливость должна восторжествовать. Мы очень рассчитываем на ваше личное участие, преданность делу создания Специального трибунала. Продвигать этот вопрос без вас и вашей команды было бы крайне сложно", — сказал Зеленский.

Президент также отметил, что при обсуждении условий завершения войны речь идет о гарантиях безопасности, членстве Украины в ЕС и восстановлении страны. В то же время вопрос ответственности за российскую агрессию не должен оставаться без внимания.

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Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе и представители делегации во время встречи с украинской стороной. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Компенсации от России и поддержка Украины

Стороны также обсудили прогресс в создании международного компенсационного механизма. Особое внимание уделили источникам наполнения будущего компенсационного фонда. Украина рассчитывает, что средства будут поступать прежде всего от России.

Берсе, со своей стороны, подтвердил готовность Совета Европы работать над привлечением РФ к ответственности.

"Украина, которая является членом Совета Европы уже более 30 лет, принимает в этом самое активное участие. У нас есть важные судебные решения — в частности, в прошлом году были вынесены решения по межгосударственным делам против России. Также создан Реестр убытков", — сказал генеральный секретарь Совета Европы.

Кроме того, Берсе представил новый План действий Совета Европы для Украины. Он предусматривает поддержку ветеранов, женщин и детей, а также помощь в восстановлении страны.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 25 ноября Верховная Рада приняла закон о присоединении Украины к соглашению о руководящем комитете спецтрибунала. Этот орган будет отвечать за финансирование, административное управление и стратегический надзор за работой трибунала.

Также мы сообщали о том, что представители украинской общины во Франции ведут переговоры с депутатами об использовании российских средств для поддержки Украины. По словам вице-президента Всемирного конгресса украинцев Владимира Когутяка, для этого правительство Франции должно получить разрешение парламента.