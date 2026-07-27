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Головна Новини дня Зеленський і Бернем зустрілися з українськими та британськими моряками після навчань Sea Breeze

Зеленський і Бернем зустрілися з українськими та британськими моряками після навчань Sea Breeze

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2026 20:53
Зеленський та Бернем зустрілися з українськими моряками після навчань Sea Breeze у Британії
Володимир Зеленський і Енді Бернем. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом 27 липня зустрівся в Портсмуті з українськими та британськими військовими моряками. Військовослужбовці нещодавно завершили спільні багатонаціональні навчання Sea Breeze, під час яких відпрацьовували взаємодію союзників і виконання бойових завдань на морі.

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах, передає Новини.LIVE.

Зеленський і Бернем зустрілися з військовими у Портсмуті

За словами Зеленського, українські підрозділи продемонстрували високий рівень професійної підготовки, зокрема у виконанні завдань із морського розмінування.

Зеленський і Бернем зустрілися з українськими та британськими моряками після навчань Sea Breeze - фото 1
Володимир Зеленський і Енді Бернем. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент наголосив, що такі навчання не лише підсилюють спроможності українських Військово-морських сил, а й поглиблюють взаємосумісність із військами держав-членів НАТО.

"Дуже важливо, що наші підрозділи показали хороший рівень підготовки у морському розмінуванні. Наша держава все більше зближується з країнами НАТО, і, безперечно, наші ВМС та Збройні Сили загалом своїми знаннями та вміннями додають нашій спільній безпеці у Європі", — наголосив президент.

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Володимир Зеленський і Енді Бернем та моряки. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Зеленський подякував українським військовослужбовцям за службу, професіоналізм і відданість державі. Окремо він висловив вдячність Великій Британії та іншим міжнародним партнерам за незмінну підтримку України, допомогу у підготовці військових та зміцненні оборонних спроможностей країни.

Зеленський і Бернем зустрілися з українськими та британськими моряками після навчань Sea Breeze - фото 3
Володимир Зеленський. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Лідери також оглянули український протимінний корабель "Черкаси", який Україна отримала від Великої Британії у січні 2023 року. За словами Зеленського, нині на базі Портсмут перебувають п'ять українських протимінних кораблів — "Мелітополь", "Маріуполь", "Генічеськ", "Черкаси" та "Чернігів". До завершення війни вони базуватимуться у Великій Британії, а після цього будуть залучені до розмінування української морської акваторії.

Президент наголосив, що Україна продовжує розвивати власні військово-морські спроможності та зміцнювати флот у співпраці з міжнародними партнерами.

"Україна — морська держава, і ми постійно працюємо над збільшенням наших спроможностей у цьому вимірі. Я дякую Британії та всім партнерам, які із цим допомагають", — зазначив Зеленський.

Як повідомляли Новини.LIVE, 27 липня Володимир Зеленський прибув до Великої Британії з офіційним робочим візитом. Глава держави зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.

Як повідомляли Новини.LIVE, переговори відбулися на борту авіаносця HMS Queen Elizabeth у Портсмуті. Сторони обговорили подальшу військову підтримку України, розвиток оборонної співпраці та зміцнення безпеки.

Володимир Зеленський Великобританія Енді Бернем
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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