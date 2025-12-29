Відео
Головна Новини дня Зеленський говорив із президентом Латвії Рінкевичсом — деталі

Зеленський говорив із президентом Латвії Рінкевичсом — деталі

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 19:03
Зеленський говорив із президентом Латвії Рінкевичсом — що відомо
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський спілкувався із президентом Латвії Едгаром Рінкевичсом. Він поінформував колегу про зустріч із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом та роботу над мирним планом.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у понеділок, 29 грудня 

Читайте також:

Мирний план та програма PURL

Володимир Зеленський подякував Едгару Рінкевичсу за незмінну підтримку та допомогу з 2022 року, і повідомив йому, що українці це надзвичайно цінують. Український президент поінформував президента Латвії про зустріч із президентом Трампом та роботу української делегації з американською переговорною командою. 

Зеленський говорив із президентом Латвії Рінкевичсом — деталі - фото 1
Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

"Дуже добре попрацювали, і той факт, що росіяни намагаються зараз зірвати прогрес черговими фейками, тільки підтверджує якість наших зустрічей і комунікації з американською стороною", — наголосив Зеленський

Зеленський виразив вдячність за те, що Латвія й надалі буде підтримувати програму PURL, і те, що Латвія з Україною в усіх питаннях взаємодії на європейському рівні. Він запросив Рінкевичса відвідати Україну.

Нагадаємо, що латвійський Сейм позбавив українських біженців виплат під час влаштування на роботу у 2026 році. Місцеві лікарі більше не отримуватимуть доплат за прийом українців. 

Раніше ми також інформували, що Зеленський нагородив главу МЗС Латвії Байбу Браже орденом "За заслуги" II ступеня. Нагорода була вручена за зміцнення співпраці та підтримку суверенітету України.

Володимир Зеленський Латвія Едгарс Рінкевичс мирний план PURL
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
