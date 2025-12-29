Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский говорил с президентом Латвии Ринкевичсом — детали

Зеленский говорил с президентом Латвии Ринкевичсом — детали

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 19:03
Зеленский говорил с президентом Латвии Ринкевичсом - что известно
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский общался с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичсом. Он проинформировал коллегу о встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и работе над мирным планом.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в понедельник, 29 декабря

Реклама
Читайте также:

Мирный план и программа PURL

Владимир Зеленский поблагодарил Эдгара Ринкевичса за неизменную поддержку и помощь с 2022 года, и сообщил ему, что украинцы это очень ценят. Украинский президент проинформировал президента Латвии о встрече с президентом Трампом и работе украинской делегации с американской переговорной командой.

Зеленський говорив із президентом Латвії Рінкевичсом — деталі - фото 1
Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Очень хорошо поработали, и тот факт, что россияне пытаются сейчас сорвать прогресс очередными фейками, только подтверждает качество наших встреч и коммуникации с американской стороной", — подчеркнул Зеленский

Зеленский выразил благодарность за то, что Латвия и в дальнейшем будет поддерживать программу PURL, и то, что Латвия с Украиной во всех вопросах взаимодействия на европейском уровне. Он пригласил Ринкевичса посетить Украину.

Напомним, что латвийский Сейм лишил украинских беженцев выплат при устройстве на работу в 2026 году. Местные врачи больше не будут получать доплат за прием украинцев.

Ранее мы также информировали, что Зеленский наградил главу МИД Латвии Байбу Браже орденом "За заслуги" II степени. Награда была вручена за укрепление сотрудничества и поддержку суверенитета Украины.

Владимир Зеленский Латвия Эдгарс Ринкевичс мирный план PURL
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации