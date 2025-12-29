Зеленский говорил с президентом Латвии Ринкевичсом - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский общался с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичсом. Он проинформировал коллегу о встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и работе над мирным планом.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в понедельник, 29 декабря

Мирный план и программа PURL

Владимир Зеленский поблагодарил Эдгара Ринкевичса за неизменную поддержку и помощь с 2022 года, и сообщил ему, что украинцы это очень ценят. Украинский президент проинформировал президента Латвии о встрече с президентом Трампом и работе украинской делегации с американской переговорной командой.

Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Очень хорошо поработали, и тот факт, что россияне пытаются сейчас сорвать прогресс очередными фейками, только подтверждает качество наших встреч и коммуникации с американской стороной", — подчеркнул Зеленский

Зеленский выразил благодарность за то, что Латвия и в дальнейшем будет поддерживать программу PURL, и то, что Латвия с Украиной во всех вопросах взаимодействия на европейском уровне. Он пригласил Ринкевичса посетить Украину.

Напомним, что латвийский Сейм лишил украинских беженцев выплат при устройстве на работу в 2026 году. Местные врачи больше не будут получать доплат за прием украинцев.

Ранее мы также информировали, что Зеленский наградил главу МИД Латвии Байбу Браже орденом "За заслуги" II степени. Награда была вручена за укрепление сотрудничества и поддержку суверенитета Украины.