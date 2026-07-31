Зеленський: була спроба замаху на командира "Хартії" Оболєнського

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Штін Уляна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський повідомив про спробу замаху на командира підрозділу "Хартія" Ігоря Оболєнського. Нападника та його спільника вже затримали, тривають процесуальні дії.

Про це глава держави повідомив у своєму дописі, передає Новини.LIVE.

Зеленський розповів про спробу замаху на командира "Хартії"

Президент Володимир Зеленський заявив, що на командира підрозділу "Хартія" Ігоря Оболєнського була здійснена спроба замаху.

За словами глави держави, нападника та його спільника вдалося затримати. Наразі правоохоронці проводять необхідні процесуальні заходи та встановлюють усі обставини події.

Зеленський зазначив, що отримав доповідь від керівника Департаменту захисту національної державності СБУ Олександра Поклада щодо ситуації.

Президент наголосив, що Україна дасть відповідь на спробу атаки проти українського військового командира.

"Подякував Ігорю за службу й побажав бити по окупантах ще сильніше", — зазначив Зеленський. Новина доповнюється...