Зеленський 25 квітня анонсував важливі зустрічі задля припинення війни

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський анонсував дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити мир. За його словами, вони можуть відбутися найближчими днями.

Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні у пʼятницю, 25 квітня.

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Глава держави зауважив, що потрібне безумовне припинення вогню.

"Потрібен реальний тиск на Росію, щоб вони сприйняли або американську пропозицію припинити вогонь і рухатися до миру, або нашу пропозицію — будь-яку, яка справді може спрацювати й гарантувати надійне, негайне та безумовне припинення вогню, а потім — достойний мир і гарантії безпеки", — наголосив Зеленський.

За його словами, дипломатія повинна спрацювати. Глава держави додав, що Україна робить все, аби вона стала змістовною й нарешті працювала.

Нагадаємо, 25 квітня Зеленський заявив, що Україна не віддасть свої території та не визнає тимчасово окуповані території частиною Росії.

Крім того, глава держави повідомив, що країна спільно з партнерами опрацьовує питання безпекових гарантій поза межами членства в НАТО.