Зеленский 25 апреля анонсировал важные встречи для прекращения войны

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал очень весомые встречи, которые должны приблизить мир. По его словам, они могут состояться в ближайшие дни.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении в пятницу, 25 апреля.

Реклама

Читайте также:

Мир для Украины

Глава государства отметил, что нужно безусловное прекращение огня.

"Нужно реальное давление на Россию, чтобы они восприняли или американское предложение прекратить огонь и двигаться к миру, или наше предложение — любое, которое действительно может сработать и гарантировать надежное, немедленное и безусловное прекращение огня, а затем — достойный мир и гарантии безопасности", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, дипломатия должна сработать. Глава государства добавил, что Украина делает все, чтобы она стала содержательной и наконец работала.

Напомним, 25 апреля Зеленский заявил, что Украина не отдаст свои территории и не признает временно оккупированные территории частью России.

Кроме того, глава государства сообщил, что страна совместно с партнерами прорабатывает вопрос гарантий безопасности за пределами членства в НАТО.