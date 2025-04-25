Зеленский 25 апреля анонсировал важные встречи для прекращения войны

Зеленский анонсировал встречи, которые приблизят мир в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал очень весомые встречи, которые должны приблизить мир. По его словам, они могут состояться в ближайшие дни.
Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении в пятницу, 25 апреля.
Мир для Украины
Глава государства отметил, что нужно безусловное прекращение огня.
"Нужно реальное давление на Россию, чтобы они восприняли или американское предложение прекратить огонь и двигаться к миру, или наше предложение — любое, которое действительно может сработать и гарантировать надежное, немедленное и безусловное прекращение огня, а затем — достойный мир и гарантии безопасности", — подчеркнул Зеленский.
По его словам, дипломатия должна сработать. Глава государства добавил, что Украина делает все, чтобы она стала содержательной и наконец работала.
Напомним, 25 апреля Зеленский заявил, что Украина не отдаст свои территории и не признает временно оккупированные территории частью России.
Кроме того, глава государства сообщил, что страна совместно с партнерами прорабатывает вопрос гарантий безопасности за пределами членства в НАТО.
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