Виробництво дронів — Зеленський провів Ставку й анонсував масштабні кроки

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський провів чергову Ставку Верховного Головнокомандувача, ключовою темою якої стало нарощування виробництва безпілотної техніки в Україні. За словами глави держави, країна максимально збільшує темпи виробництва дронів по всій лінійці — від компактних "мавіків" до далекобійних безпілотників.

Про це український лідер повідомив у своєму Telegram у понеділок, 7 квітня.

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Україна нарощує виробництво дронів

"Нам потрібне постійне, стабільне зростання виробництва й постачання у війська всіх потрібних частин безпілотного компонента", — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що нинішній рік відкриває хороші перспективи для такого розвитку.

Окрема увага на Ставці була приділена дронам з оптоволоконною системою керування.

З початку року в Україні з’явилося понад 20 нових сертифікованих зразків таких безпілотників, а 11 українських підприємств вже налагодили їхнє виробництво. Президент поставив завдання досягти максимально можливих масштабів виробництва й постачання і доручив укладати контракти у повному обсязі.

Позитивна динаміка, за словами глави держави, спостерігається і в напрямку виробництва "дипстрайків" — ударних дронів глибокого ураження.

Хоча конкретні цифри залишаються закритими, Зеленський запевнив, що цього року буде забезпечено необхідний обсяг для Сил оборони.

Президент подякував усім українським підприємствам, військовим та фахівцям, які долучені до розвитку безпілотного компонента для армії.

Раніше український лідер Володимир Зеленський заявляв про ракетну програму, яка стосується максимального прискорення виробництва зброї в Україні.

При цьому українські оператори Сил безпілотних систем успішно розкрили новий спосіб знищення "шахедів".