Производство дронов - Зеленский провел Ставку и анонсировал масштабные шаги

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новости.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередную Ставку Верховного Главнокомандующего, ключевой темой которой стало наращивание производства беспилотной техники в Украине. По словам главы государства, страна максимально увеличивает темпы производства дронов по всей линейке — от компактных "мавиков" до дальнобойных беспилотников.

Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram в понедельник, 7 апреля.

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Украина наращивает производство дронов

"Нам нужен постоянный, стабильный рост производства и поставки в войска всех нужных частей беспилотного компонента", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что нынешний год открывает хорошие перспективы для такого развития.

Отдельное внимание на Ставке было уделено дронам с оптоволоконной системой управления.

С начала года в Украине появилось более 20 новых сертифицированных образцов таких беспилотников, а 11 украинских предприятий уже наладили их производство. Президент поставил задачу достичь максимально возможных масштабов производства и поставок и поручил заключать контракты в полном объеме.

Положительная динамика, по словам главы государства, наблюдается и в направлении производства "дипстрайков" — ударных дронов глубокого поражения.

Хотя конкретные цифры остаются закрытыми, Зеленский заверил, что в этом году будет обеспечен необходимый объем для Сил обороны.

Президент поблагодарил все украинские предприятия, военных и специалистов, которые приобщены к развитию беспилотного компонента для армии.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял о ракетной программе, которая касается максимального ускорения производства оружия в Украине.

При этом украинские операторы Сил беспилотных систем успешно раскрыли новый способ уничтожения шахедов.