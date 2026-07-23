Зеленський анонсував візит до США щодо завершення війни

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку візиту до США для обговорення шляхів завершення війни. За його словами, зустріч може відбутися вже найближчими днями або протягом тижня.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами ТСН у четвер, 23 липня, передає Новини.LIVE.

Зеленський розповів про майбутній візит до США

За словами Зеленського, напередодні відбулася розмова з Джаредом та Стівом Віткоффом. Під час переговорів сторони обговорили можливу зустріч і американські напрацювання щодо припинення війни.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом може відбутися його візит до США, де планується обговорення нових ініціатив щодо завершення війни в Україні.

За словами глави держави, американська сторона підготувала кілька пропозицій, якими планує поділитися як з Україною, так і з російською стороною.

"Вчора була розмова з Джаредом і Віткоффом. Проговорювали можливості зустрічі, і є кілька напрацювань від США щодо закінчення війни. Вони хочуть поділитися і з нами, і з росіянами. Коли ця зустріч — я поки що не знаю, скоріш за все вона буде в США. Думаю, це станеться найближчими днями або протягом тижня", — сказав Зеленський.

Крім того, президент повідомив, що запросив на окрему зустріч виробників зенітних ракетних комплексів Patriot. Також він планує провести переговори з американськими політиками, які мають вплив на ухвалення відповідних рішень.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів переговори зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Під час розмови сторони обговорили можливі дипломатичні кроки для завершення війни в Україні.

Також Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що майбутня зима може стати переломним етапом у війні з Росією. На його думку, у цей період країна або наблизиться до переговорів, або зіткнеться з новим загостренням бойових дій.