Зеленський заснував відзнаку для активних громад України

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Український лідер Володимир Зеленський у День місцевого самоврядування розповів, що в країні заснували нову відзнаку для громад. Він вже підписав відповідний указ.

Про це глава держави повідомив у Telegram у неділю, 7 грудня.

Відзнаки для громад

"Україна може боротись заради своєї незалежності, бо наші люди й громади захищають Україну, дбають про нашу державу, допомагають тим, кому найскладніше, та, звісно, допомагають обороні", — зазначив Зеленський.

За його словами, сьогодні українці шанують кожну активну громаду, усіх лідерів громад, кожне небайдуже серце, яке хоче для держави сили та закінчення війни.

У День місцевого самоврядування вирішили створити нову українську відзнаку, щоб нагородити саме такі активні та небайдужі громади. Йдеться про ті, які допомагають фронту, приймають та підтримують внутрішніх переселенців, допомагають бізнесам релокуватись та запрацювати.

Указ Зеленського. Фото: скриншот

"У цьому році відзначимо вперше такі "Громади-рятівники", — анонсував Зеленський.

Вдячність воїнам

Крім того, сьогодні Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир воїнам Сил оборони та безпеки, яким присвоєно звання Герой України, а також родинам загиблих героїв.

"Україна не збереглась би, якби не було такого героїзму, який проявляють наші люди — наші воїни, наші захисники й захисниці. І символічно, що "Золоті Зірки" для наших героїв означають не тільки нашу українську шану, не тільки нашу вдячність, але й те, що у кожного українського героя, у кожної родини українського героя точно буде свій дім тут, в Україні", — зазначив глава держави.

Він подякував усім, хто допомагає та підтримує воїнів, родини захисників.

