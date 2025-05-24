Зеленський заявив про ще один обмін полоненими з РФ завтра

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 24 травня, прокоментував другий день обміну військовополоненими з Росією. Він анонсував, що завтра відбудеться третій етап.

Про це український лідер сказав у вечірньому відеозвернені.

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Обмін 1000 на 1000

"Обмін сьогодні продовжили. Додому повернули ще 307 наших воїнів. Рядові і сержанти. Більшість — ЗСУ, є також Нацгвардія, ДПСУ", — сказав Зеленський.

За його словами, з них 273 потрапили в полон у Донецькій області, значна частина — ще у 2022 році. Також воїнів захопили на територіях Херсонської, Запорізької, Харківської та Луганської областей.

Президент зазначив, що загалом за два дні обмінів у межах формату "1000 на 1000" додому вдалося повернути вже 697 українців й анонсував третій етап завтра.

"Маємо звільнити цими днями тисячу наших людей. Але завдання — звільнити абсолютно всіх, хто зараз утримується в Росії, і це завдання спільне для наших розвідок, для наших дипломатів, для всієї нашої держави. Зрозуміло, що це завдання непросте, але треба реалізувати", — зауважив він.

Український лідер подякував всім підрозділам на передовій, які поповнюють обмінний фонд для України.

Атака РФ на Україну

Крім того, Зеленський висловив вдячність Силам ППО за відбиття повітряної атаки попередньої ночі — Росія запустила ракети та 250 дронів, значну частину з яких вдалося знищити.

"Щоночі наші сили працюють для захисту життів. Хочу подякувати всім, хто допомагає з постачанням ППО для нас", — підсумував він.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, в межах обміну сьогодні Україна повернула додому 307 захисників.

Новини.LIVE побували на місці зустрічі військових з їхніми рідними після повернення з полону.