Зеленский заявил о еще одном обмене пленными с РФ завтра

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 24 мая, прокомментировал второй день обмена военнопленными с Россией. Он анонсировал, что завтра состоится третий этап.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем видеообращении.

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"Обмен сегодня продолжили. Домой вернули еще 307 наших воинов. Рядовые и сержанты. Большинство — ВСУ, есть также Нацгвардия, ГПСУ", — сказал Зеленский.

По его словам, из них 273 попали в плен в Донецкой области, значительная часть — еще в 2022 году. Также воинов захватили на территориях Херсонской, Запорожской, Харьковской и Луганской областей.

Президент отметил, что всего за два дня обменов в рамках формата "1000 на 1000" домой удалось вернуть уже 697 украинцев и анонсировал третий этап завтра.

"Должны освободить в эти дни тысячу наших людей. Но задача — освободить абсолютно всех, кто сейчас удерживается в России, и это задача общая для наших разведок, для наших дипломатов, для всего нашего государства. Понятно, что это задача непростая, но надо реализовать", — отметил он.

Украинский лидер поблагодарил все подразделения на передовой, которые пополняют обменный фонд для Украины.

Атака РФ на Украину

Кроме того, Зеленский выразил благодарность Силам ПВО за отражение воздушной атаки предыдущей ночью — Россия запустила ракеты и 250 дронов, значительную часть из которых удалось уничтожить.

"Каждую ночь наши силы работают для защиты жизней. Хочу поблагодарить всех, кто помогает с поставками ПВО для нас", — подытожил он.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, в рамках обмена сегодня Украина вернула домой 307 защитников.

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