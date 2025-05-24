Зустріч Зеленського з Путіним — у МЗС повідомили про підготовку

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що наразі триває підготовка для зустрічі українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, Україна хоче, аби до неї долучився Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

Про це Андрій Сибіга розповів в коментарі "Ми-Україна".

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Зустріч Зеленського з Путіним

Сибіга зауважив, що Україна вітає мирні зусилля США та лідера Дональда Трампа.

"Для продовження тієї зустрічі, яка мала місце в Туреччині, не можуть бути жодні умови, тому що там було досягнуто чіткої домовленості, якщо прибрати всі ці псевдоісторичні лекції, які лунали з боку російської делегації. А саме — перший обмін військовополоненими, і він розпочався", — наголосив він.

Міністр зазначив, що Україна чекає від РФ їхнє бачення пропозиції щодо майбутнього безумовного перемир'я. Крім того, Київ готує свій концепт, який передадуть Москві.

За словами Сибіги, йде робота для зустрічі Зеленського з Путіним.

"Ми допускаємо, що ця зустріч може бути в розширеному форматі. Ми б дуже хотіли, щоб до неї долучився Президент Трамп, і ми завжди виступаємо послідовно і наполягаємо, що за столом можливих майбутніх перемовин обовʼязково має бути Європа", — додав міністр.

Нагадаємо, 23 травня між Україною та Росією відбувся перший обмін військовополоненими після домовленості в Туреччині. Першими з 1000 захисників повернулися 390 українців.

Згодом міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що обмін продовжиться у суботу та неділю.