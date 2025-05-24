Встреча Зеленского с Путиным — в МИД сообщили о подготовке

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что сейчас идет подготовка для встречи украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. По его словам, Украина хочет, чтобы к ней присоединился Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Об этом Андрей Сибига рассказал в комментарии "Ми-Україна".

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Сибига отметил, что Украина приветствует мирные усилия США и лидера Дональда Трампа.

"Для продолжения той встречи, которая имела место в Турции, не может быть никаких условий, потому что там была достигнута четкая договоренность, если убрать все эти псевдоисторические лекции, которые звучали со стороны российской делегации. А именно — первый обмен военнопленными, и он начался", — подчеркнул он.

Министр отметил, что Украина ждет от РФ их видение предложения относительно будущего безусловного перемирия. Кроме того, Киев готовит свой концепт, который передадут Москве.

По словам Сибиги, идет работа для встречи Зеленского с Путиным.

"Мы допускаем, что эта встреча может быть в расширенном формате. Мы бы очень хотели, чтобы к ней присоединился президент Трамп, и мы всегда выступаем последовательно и настаиваем, что за столом возможных будущих переговоров обязательно должна быть Европа", — добавил министр.

Напомним, 23 мая между Украиной и Россией состоялся первый обмен военнопленными после договоренности в Турции. Первыми из 1000 защитников вернулись 390 украинцев.

Впоследствии министр обороны Рустем Умеров сообщил, что обмен продолжится в субботу и воскресенье.