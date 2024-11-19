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Зеленський анонсував створення технологічної Ставки

19 листопада 2024 15:16
Карина Приходько - Редактор
Технологічна Ставка — Зеленський сказав, коли буде перше засідання
Володимир Зеленський з виступом у Раді. Фото: ОП
Карина Приходько - Редактор

Президент Володимир Зеленський під час свого виступу у Верховній Раді заявив, що в Україні створять технологічну Ставку. Перше засідання відбудеться вже у грудні.

Про це повідомили в Офісі Президента

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Створення технологічної Ставки в Україні

Під час представлення свого "Плану внутрішньої стійкості України" Зеленський розповів, що в нашій країні впроваджується формат технологічної Ставки. Її діяльність буде спрямована на забезпечення стабільної роботи вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

"У цьому форматі на регулярній основі будемо збирати найкращих фахівців та найкорисніші технологічні ідеї. Ми можемо знайти інструменти стримування. Наша зброя завжди буде нам першим гарантом. Перше засідання технологічної Ставки відбудеться на початку грудня", — сказав глава держави. 

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський представив у Верховній Раді "План внутрішньої стійкості України", який складається з десяти пунктів.

Водночас глава держави назвав напрямки, де армія РФ зазнає рекордних втрат

Володимир Зеленський Верховна Рада Ставка верховного головнокомандувача війна в Україні 1000 днів війни

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