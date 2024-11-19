Технологическая Ставка — Зеленский сказал, когда будет первое заседание

Владимир Зеленский с выступлением в Раде. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский во время своего выступления в Верховной Раде заявил, что в Украине будет создана технологическая Ставка. Первое заседание состоится уже в декабре.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

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Создание технологической ставки в Украине

При представлении своего "Плана внутренней устойчивости Украины" Зеленский рассказал, что в нашей стране внедряется формат технологической Ставки. Ее деятельность будет направлена на обеспечение стабильной работы отечественного оборонно-промышленного комплекса.

"В этом формате на регулярной основе будем собирать лучших специалистов и самые полезные технологические идеи. Мы можем найти инструменты сдерживания. Наше оружие всегда будет первым гарантом. Первое заседание технологической Ставки состоится в начале декабря", — сказал глава государства.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский представил в Верховной Раде "План внутренней стойкости Украины", состоящий из десяти пунктов.

В то же время глава государства назвал направления, где армия РФ терпит рекордные потери.