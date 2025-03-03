Зеленський анонсував розробку плану досягнення миру в Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому було розглянуто ключові питання оборони та фінансів. Також розглядалися питання державної стійкості та опрацьовувалися всі можливі сценарії розвитку подій.

Про це український лідер заявив у Telegram у понеділок, 3 березня.

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За словами президента, були проаналізовані пакети міжнародної підтримки та контракти, зокрема щодо артилерії, де досягнуто позитивних результатів. Дрони залишаються пріоритетом для української армії. Також було підтверджено отримання додаткових систем ППО від Литви. Зеленський подякував литовському лідеру за підтримку.

Прем'єр-міністр доповідав про фінансовий стан країни. Він запевнив, що всі потреби України на 2024 рік забезпечені, а також країна пройде 2025 рік без фінансових потрясінь.

Крім того, на засіданні розглядалися питання державної стійкості та опрацьовувалися всі можливі сценарії розвитку подій. Базовою стратегією України залишається утримання позицій, створення умов для правильної дипломатії та досягнення гідного миру.

"Нам потрібен справжній, чесний мир, а не нескінченна війна", — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні, 3 березня, Володимир Зеленський провів продуктивну розмову з лідерами Литви, Латвії та Естонії та обговорив ключові питання безпеки та підтримки України.

Також Зеленський заявив, що Україна не віддасть своїх тимчасово окупованих територій за власною волею.