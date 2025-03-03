Зеленский анонсировал разработку плана достижения мира в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором были рассмотрены ключевые вопросы обороны и финансов. Также рассматривались вопросы государственной устойчивости и прорабатывались все возможные сценарии развития событий.

Об этом украинский лидер заявил в Telegram в понедельник, 3 марта.

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По словам президента, были проанализированы пакеты международной поддержки и контракты, в частности по артиллерии, где достигнуты положительные результаты. Дроны остаются приоритетом для украинской армии. Также было подтверждено получение дополнительных систем ПВО от Литвы. Зеленский поблагодарил литовского лидера за поддержку.

Премьер-министр доложил о финансовом положении страны. Он заверил, что все потребности Украины обеспечены, а также страна пройдет 2025 год без финансовых потрясений.

Кроме того, на заседании рассматривались вопросы государственной устойчивости и прорабатывались все возможные сценарии развития событий. Базовой стратегией Украины остается удержание позиций, создание условий для правильной дипломатии и достижения достойного мира.

"Нам нужен настоящий, честный мир, а не бесконечная война", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что сегодня, 3 марта, Владимир Зеленский провел продуктивный разговор с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии и обсудил ключевые вопросы безопасности и поддержки Украины.

Также Зеленский заявил, что Украина не отдаст своих временно оккупированных территорий по собственной воле.