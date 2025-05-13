Вечірнє звернення Зеленського 13 травня - що відомо про підготовку до візиту у Стамбул

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська команда активно готується до майбутнього візиту до Туреччини. За його словами, позицію України вже детально представили міжнародним партнерам, і він висловив подяку за підтримку, яку надають Україні в цей складний час.

Про це український лідер повідомив під час вечірнього звернення у вівторок, 13 травня.

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Особливу увагу Зеленський приділив питанню припинення вогню, підкресливши важливість чітких і однозначних сигналів про необхідність довготривалого і безумовного миру. Також, за його словами, ключовим є питання початку прямих перемовин на найвищому рівні.

"Саме Путін у Росії все визначає, саме він має вирішувати питання війни. Це його війна. Тому і перемовини мають бути з ним", — наголосив глава держави.

Зеленський також відзначив заяви лідерів країн Північної Європи та Балтії, подякувавши їм за підтримку України, включно з ініціативами щодо початку перемовин. Він підкреслив, що європейські лідери демонструють рішучість не лише словами, але й конкретними діями.

Окремо президент згадав позицію Китаю, який виступає за припинення вогню та діалог, а також Сполучені Штати, які, за його словами, "ясно і недвозначно" висловлюють необхідність зустрічі лідерів.

"Україна абсолютно готова до дійсно ефективного формату розмови", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський відповів, чи не стане 30-денне перемир'я подарунком для Путіна. Президент вважає, що цього часу замало для відновлення сил.

Крім того, глава держави наголосив, що перемир'я — вагомий крок до миру. Припинити вогонь може лише російський диктатор.

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