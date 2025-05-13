Перемир'я в Україні — Зеленський зробив заяву про припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що безумовне припинення вогню може забезпечити лише президент РФ Володимир Путін. Таке рішення стане першим серйозним кроком до миру.

Про це український лідер сказав на пресконференції у вівторок, 13 травня, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Зеленський наголосив, що безумовне припинення вогню не може забезпечити ніхто з представників РФ. Це може зробити лише Путін.

"Якщо Путін скаже, що готовий до припинення вогню, тоді це відкриває шлях до всіх інших елементів закінчення війни. Тоді групи можуть зустрічатися"", — наголосив український президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський висловився про зустріч з Путіним у Стамбулі. Він чекає президента РФ на особисту розмову.

Також український лідер відповів, коли запровадять нові санкції проти РФ. Обмеження можуть наголосити вже дуже швидко.

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