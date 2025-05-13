Вечернее обращение Зеленского 13 мая – что известно о подготовке к визиту в Стамбул

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская команда активно готовится к предстоящему визиту в Турцию. По его словам, позицию Украины уже детально представили международным партнерам, и он выразил благодарность за поддержку, которую оказывают Украине в это сложное время.

Об этом украинский лидер сообщил во время вечернего обращения во вторник, 13 мая.

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Особое внимание Зеленский уделил вопросу прекращения огня, подчеркнув важность четких и однозначных сигналов о необходимости долговременного и безусловного мира. Также, по его словам, ключевым является вопрос начала прямых переговоров на самом высоком уровне.

"Именно Путин в России все определяет, именно он должен решать вопросы войны. Это его война. Поэтому и переговоры должны быть с ним", — подчеркнул глава государства.

Зеленский также отметил заявления лидеров стран Северной Европы и Балтии, поблагодарив их за поддержку Украины, включая инициативы о начале переговоров. Он подчеркнул, что европейские лидеры демонстрируют решимость не только словами, но и конкретными действиями.

Отдельно президент упомянул позицию Китая, который выступает за прекращение огня и диалог, а также Соединенные Штаты, которые, по его словам, "ясно и недвусмысленно" выражают необходимость встречи лидеров.

"Украина абсолютно готова к действительно эффективному формату разговора", — подытожил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский ответил, не станет ли 30-дневное перемирие подарком для Путина. Президент считает, что этого времени мало для восстановления сил.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что перемирие — весомый шаг к миру. Прекратить огонь может только российский диктатор.

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