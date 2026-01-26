Відео
Головна Новини дня Зеленський анонсував нові тристоронні переговори — деталі

Зеленський анонсував нові тристоронні переговори — деталі

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 15:23
Переговори України, РФ і США — Зеленський анонсував нові зустрічі
Володимир Зеленський слухає доповідь української делегації. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 26 січня заслухав доповіді від української делегації про тристоронні переговори в Абу-Дабі. Він анонсував, що вже цього тижня відбудуться нові зустрічі.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Деталі тристоронніх переговорів в Абу-Дабі

"Доповідь нашої делегації після перемовин в Еміратах з американською і російською сторонами. Це був перший за довгий час формат тристороннього діалогу для закінчення війни", — розповів Зеленський.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський переговори ОАЕ перемир'я війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
